Exklusive Serie: Menschen und ihr besonderer Blick auf die Donau

Unter anderem das Kloster Weltenburg, bzw. der dortige Bierbrauer, ist Teil der Serie „Menschen an der Donau“ der Mediengruppe Bayern. Foto: Tino Lex

Sie leben an der Donau, sie arbeiten an der Donau, sie schützen die Donau: Am Samstag startet unsere Serie „Menschen an der Donau“. Auf den 400 bayerischen Kilometern donauabwärts von Ulm bis Passau treffen unsere Reporter insgesamt 15 Gesprächspartner, die einen besonderen Bezug zum Fluss haben.









Den Braumeister von Weltenburg, eine niederbayerische Fährfamilie oder die Kanu-Polospielerin aus Neuburg: Sie alle haben interessante Geschichten zu erzählen. Wir schauen mit dem Kastellan der Walhalla in die für Besucher nicht zugängliche Unterwelt des Nationaldenkmals, erfahren vom schwimmenden Forscher wie es um die Wasserqualität bestellt ist und wie ein Atomkraftgegner den Rückbau des AKW Gundremmingen begleitet. Flankiert werden die insgesamt 15 Reportagen von Videos und Bildern, die den Fluss aus besonderen Perspektiven zeigen.





Alle Artikel gebündelt auf einer Themenseite





Alle Reportagen, Videos oder Bildergalerien finden Sie ab dem Start am 29. Juli nach und nach auf den Themenseiten „Menschen an der Donau“ der Passauer Neuen Presse, der Mittelbayerischen Zeitung sowie des Donaukurier online. Neue Serienteile erscheinen am Samstag sowie am Mittwoch, jeweils um 5 Uhr.

ig/nb