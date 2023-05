Ex-Torschützenkönig Bär verlässt 1860 München

Marcel Bär - Marcel Bär von München spielt den Ball. - Foto: Sven Hoppe/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Marcel Bär wird den Fußball-Drittligisten TSV 1860 München nach zwei Spielzeiten wieder verlassen. Der 30 Jahre Angreifer werde seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie die «Löwen» am Mittwoch mitteilten. Über diese Entscheidung habe der Torschützenkönig der Saison 2021/22 den Verein informiert. Bär hatte in seiner ersten 1860-Spielzeit 21 Tore erzielt, fünf sind es in der laufenden Spielzeit.

«Ich bin froh, dass ich mich vor zwei Jahren für den Schritt aus Braunschweig nach München entschieden habe. Ich konnte für mich persönlich viel Positives erleben und mitnehmen», äußerte Bär. Das erste Jahr in München nannte er «die wohl beste Saison meiner Karriere». Leider habe er sich zu Beginn dieser Spielzeit schwer verletzt und danach seine persönlichen Ziele und die des Vereins nicht mehr erreichen können.

«Marcel Bär konnte insbesondere in der Saison 2021/22 zeigen, warum wir ihn nach München geholt haben», sagte 1860-Sportchf Günther Gorenzel. Wohin Bär wechselt, ist offen. Er wurde zuletzt mit dem Drittligisten SC Freiburg II in Verbindung gebracht.

