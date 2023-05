Ex-Rodel-Bundestrainer Lenz gestorben

Sepp Lenz - Rodeln: Weltmeisterschaft: Der frühere Rennrodler und Rodel-Trainer Sepp Lenz. - Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Der langjährige Rodel-Bundestrainer Josef «Sepp» Lenz ist tot. Wie der Rodel-Weltverband Fil am Montag unter Berufung auf die Familie mitteilte, starb Lenz im Alter von 88 Jahren in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai in seiner Heimat. «Sein Tod tut mir unendlich leid. Wir verlieren einen großartigen Menschen, der sein Leben dem Rodelsport gewidmet hat», sagte Fil-Präsident Einars Fogelis und sprach der Familie sein Beileid aus.

Lenz war 30 Jahre lang Bundestrainer und machte sich als «Goldschmied vom Königssee» einen Namen. Unter seiner Regie gewannen deutsche Rodlerinnen und Rodler zwischen 1965 und 1995 insgesamt 96 Medaillen bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften. Überdies war der frühere Rodler, der 1962 Europameister war, Experte für den Bau von Kunsteisbahnen. So war er unter anderem für den Bau der Bahn am Königssee mitverantwortlich und für den Weltverband Berater bei Olympia-Bahnen.

