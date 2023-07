Ex-Papstsekretär Georg Gänswein zurück in Freiburg

Der vom Papst dem Vatikan verwiesene Erzbischof Georg Gänswein ist in Freiburg angekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag. −Foto: Patrick Seeger/dpa

Der langjährige Papstsekretär Erzbischof Georg Gänswein ist wieder in Freiburg. Das erfuhr die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) am Freitag aus Kirchenkreisen.









Papst Franziskus hatte den 66-Jährigen aus dem Vatikan zurück in sein Heimatbistum geschickt. Gänswein zieht in eine Wohnung im Priesterseminar. Das Gebäude liegt direkt in der Altstadt hinter dem Münster und neben dem Ordinariat, dem Verwaltungssitz des Erzbistums.



Zur beruflichen Zukunft oder zu Gänsweins Aufgaben machten der Vatikan und das Erzbistum bisher keine Angaben. Unklar ist auch, wie eine Zusammenarbeit mit der Kirche vor Ort aussehen kann. Dies soll sich in den kommenden Tagen bei einem Gespräch mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger entscheiden.





Buch sorgte für Schlagzeilen und Diskussionen





Gänswein stammt aus dem Schwarzwald und arbeitete viele Jahre für Papst Benedikt XVI. Seit 2013 war er unter Franziskus gleichzeitig Präfekt des Päpstlichen Hauses. Von diesem Amt beurlaubte Franziskus Gänswein 2020. Vor kurzem teilte der Vatikan mit, dass Gänsweins Tätigkeit in Rom beendet ist und Franziskus ihn nach Freiburg zurückschickt. Zuletzt sorgte Gänsweins Buch „Nichts als die Wahrheit“ international für Schlagzeilen und Diskussionen, weil es Details über Konfliktlinien zwischen Papst Franziskus und seinem Vorgänger enthält.

