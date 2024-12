Ex-Finanzchef Nicolas Peter soll neuer BMW-Aufsichtsratschef werden

BMW soll einen neuen Aufsichtsratschef bekommen. Der Amtsinhaber tritt bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr nicht mehr an.





Wie sein Vorgänger verfügt auch Peter über intensive Erfahrung im Inneren von BMW: Er war von 2017 bis Mai 2023 Finanzvorstand und auch davor bereits für den Konzern tätig. Die im deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene zweijährige Abkühl-Periode hält Peter recht genau ein: Nach dem 11. Mai 2023 hatte er laut BMW keine Funktion mehr im Unternehmen inne. Die Hauptversammlung ist für den 14. Mai 2025 terminiert.





Nach zehn Jahren bekommt BMW einen neuen Aufsichtsratschef. Der Amtsinhaber und ehemalige Vorstandsvorsitzende Norbert Reithofer wird bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten, wie der Autobauer mitteilte. Stattdessen soll Nicolas Peter in den Aufsichtsrat gewählt und danach zu dessen Vorsitzenden ernannt werden. Der Aufsichtsrat wird ihn vorschlagen und hat angekündigt, ihn - so er gewählt wird - zum Vorsitzenden machen zu wollen.



Das könnte Sie auch interessieren: So will BMW sparen – Programm offiziell in Dingolfing vorgestellt





Nicolas Peter bereits in Vergangenheit für BMW tätig





Wie sein Vorgänger verfügt auch Peter über intensive Erfahrung im Inneren von BMW: Er war von 2017 bis Mai 2023 Finanzvorstand und auch davor bereits für den Konzern tätig. Die im deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene zweijährige Abkühl-Periode hält Peter recht genau ein: Nach dem 11. Mai 2023 hatte er laut BMW keine Funktion mehr im Unternehmen inne. Die Hauptversammlung ist für den 14. Mai 2025 terminiert.

− dpa