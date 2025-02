Der gebürtige Regensburger Christian Kopp führt seit März 2023 als Landesbischof die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern. Im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern betont er, seine Kirche wolle die stärken, die sich in ihrem politischen Handeln für Demokratie, Menschenwürde und Nächstenliebe einsetzen. Er betont: „Wir müssen aufpassen, dass wir das, was die Väter des Grundgesetzes uns gegeben haben, bewahren.“