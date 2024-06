Europawahl: So war die Wahlbeteiligung in der Region. − Foto: dpa

Am Sonntag haben die Deutschen ihre Stimme bei der Europawahl abgegeben. Insgesamt durften europaweit rund 360 Millionen Wahlberechtigte aus 27 Ländern einen Stimmzettel ausfüllen. Wie viele Bürger sich in den Gemeinden der Region an der Wahl beteiligt haben, sehen Sie auf unserer interaktiven Karte.