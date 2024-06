Europawahl: So haben die Gemeinden in der Region gewählt. − Foto: dpa

Nichts geht mehr. Seit 18 Uhr haben die Wahllokale in Deutschland geschlossen. Was ist das Ergebnis der Europawahl? Wer sind die Gewinner? Und wer sind die Verlierer im Rennen um einen der 720 Sitze im Parlament?



In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wie in den Gemeinden in der Region gewählt wurde und welche Parteien die Gewinner sind. Die Karte wird laufen aktualisiert.