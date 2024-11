Eurojackpot-Millionengewinner aus Oberbayern meldet sich: „Ein Traum wird wahr!“

Am Dienstagmorgen hatte der Glückspilz aus Oberbayern den Tippschein „noch schnell“ ausgefüllt. Das hat sich mehr als gelohnt. − Foto: dpa

Ein Oberbayer hat das große Los gezogen und sich am Dienstagabend die Gewinnklasse 2 im Eurojackpot gesichert. Seitdem ist der Angestellte um genau 2.637.766,50 Euro reicher. Für den Hauptgewinn in der Gewinnklasse 1 fehlte ihm lediglich die zweite richtige Eurozahl.









„Ich habe am Dienstagmorgen vor der Arbeit noch schnell gespielt, weil der Eurojackpot so hoch war. Es war irgendwie eine Eingebung“, erzählt der Angestellte im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung. „Ich spiele seit Jahren einen Dauerschein. Am Dienstag habe ich mich zusätzlich für einen Systemschein entschieden, um meine Chancen zu erhöhen“, fährt der Neumillionär fort.





16,25 Euro in Tippschein investiert

Für seinen System-Spielauftrag im Internet hatte der Glückspilz inklusive der Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 16,25 Euro ausgegeben. „Ich habe seit meiner Jugend von einem Lottogewinn geträumt und mir immer vorgestellt, was ich mit dem Geld alles tun würde. Aber ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich passiert“, fährt der Oberbayer fort und fügt lächelnd hinzu: „Da hat mich einfach die Glücksfee geküsst!“



Den Gewinn hat er noch am gleichen Abend realisiert. Als Onlinekunde erhielt er die Gewinnmail und konnte es kaum fassen. „Momentan ist es noch nicht wirklich real, ich habe so viele Gedanken im Kopf.“

