Eurofighter offenbar mit Drohne kollidiert

Ein Eurofighter ist beim Anflug auf den Flughafen Manching wahrscheinlich bei der Kollision mit einer Drohne beschädigt worden. Der Eurofighter habe dennoch sicher landen können, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit.

Die nach der Landung festgestellten Schäden ließen auf einen Zusammenstoß mit einer Drohne schließen, die von einem Unbekannten in der Anflugschneise ohne eine Genehmigung betrieben wurde. Die Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Verstößen gegen das Luftsicherheitsgesetz ein. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Mittwoch. Zum Zusammenstoß dürfte es etwa 300 Meter östlich der Landebahn auf Höhe der Gemeinde Ernsgaden im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm über nicht bewohntem Gebiet gekommen sein, erläuterte die Polizei weiter. Die Flugfähigkeit des Eurofighters sei nicht beeinträchtigt, jedoch seien Schäden an der Außenhülle entstanden. Die Hohe war zunächst noch unklar.

Die Polizei unterstrich, dass Drohnen im Nahbereich von Flughäfen nur mit Erlaubnis des Flughafenbetreibers geflogen werden dürfen. Andernfalls würden sie zur Gefahr für den Luftverkehr.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-182361/2