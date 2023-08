Feuerwehr - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zu etwa 70 Unwettereinsätzen sind Feuerwehr und Polizei in Oberfranken am Donnerstagabend ausgerückt. Bislang ist ein Verletzter infolge des Unwetters bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Dieser wurde von einem umgestürzten Baum in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Grund für die anderen Einsätze waren meistens vollgelaufene Keller, abgeknickte Bäume und überflutete Unterführungen, so der Polizeisprecher weiter.

