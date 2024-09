Das Herbstsemester steht an den bayerischen Hochschulen und Universitäten vor der Tür. Für viele Studienanfänger bedeutet das auch, zum ersten Mal in den eigenen vier Wänden zu leben. Eine Alternative zu Studentenbuden und WG-Zimmern sind die Wohnheimen der Studentenwerke. Doch auch die sind nicht so leicht zu bekommen.