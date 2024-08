Etliche Ausbildungsplätze sind noch spontan zu besetzen

Symbolbild "Azubis gesucht" - Kurz vor Ausbildungsstart sind noch viele Ausbildungsplätze in Bayern frei. - Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Im August und September starten viele Auszubildende ihre Karriere. Bewerbungen sind auch kurzfristig noch möglich. Damit Suchende und Azubistellen zusammen finden, gibt es Hilfe.

Der bayerische Ausbildungsmarkt geht in den diesjährigen Endspurt. Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz noch für dieses Ausbildungsjahr stehen sehr gut, heißt es von den bayerischen Agenturen für Arbeit. „Der Ausbildungsmarkt hält auch im Endspurt noch viele freie Stellen in allen Bereichen für Bewerberinnen und Bewerber bereit“, sagt der Geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion Bayern, Peter Michel, laut Pressemitteilung.

Die meisten Azubistellen beginnen traditionell im August oder September. Die sinkende Zahl der Schulabgänger stellt die Betriebe laut Arbeitsagentur jedoch vor große Herausforderungen, passenden Nachwuchs zu finden. Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, können sich daher noch bewerben. „Ich empfehle, jetzt noch schnell Kontakt zur Berufsberatung der Agenturen für Arbeit aufzunehmen“, so Michel. Dort bekommen Menschen Hilfe bei der Berufswahl und können erfahren, wo aktuell noch Stellen frei sind. Der Abschluss eines Ausbildungsvertrags ist laut Agentur für Arbeit noch bis weit in den Herbst möglich. „Für eine Ausbildung ist es nie zu spät“, so Michel.

Mehr junge Menschen ohne Stelle als im Vorjahr

Bei den bayerischen Arbeitsagenturen waren laut eigenen Angaben Ende Juli noch 40.541 freie Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 8,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der noch unversorgten jungen Menschen nahm hingegen zu. Derzeit sind den Angaben zufolge 15.641 Bewerberinnen und Bewerber noch ohne Ausbildungsplatz - das sind 8,4 Prozent mehr als zur selben Zeit vor einem Jahr. Rechnerisch kämen auf eine suchende Person jetzt noch 2,6 gemeldete Ausbildungsstellen.

Am beliebtesten ist laut Agentur für Arbeit die Ausbildung zur Kauffrau beziehungsweise zum Kaufmann für Büromanagement. Seitens der Arbeitgeber würden am häufigsten Auszubildende im Einzelhandel gesucht.

© dpa-infocom, dpa:240816-930-204914/1