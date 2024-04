Eschentriebsterben: Maroder Baum fällt auf Rentnerin

Ein umstürzender von einer Pilzkrankheit befallener Baum hat in Grafing im Landkreis Ebersberg eine Rentnerin schwer verletzt. Die 81-Jährige hatte am Samstag an einer Ortsverbindungsstraße zwischen Grafing und Unterelkofen am Waldesrand gestanden und sich nichts ahndend mit einem Bekannten unterhalten, als plötzlich eine Esche entwurzelte und Richtung Straße umfiel, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Seniorin konnte nicht mehr ausweichen und wurde durch die Baumkrone am Kopf und im Bereich des Oberkörpers getroffen. Der Bekannte der Frau konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten.

Die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Baum sei vom Eschentriebsterben befallen gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der parasitäre Pilz sorgt in Europa für ein teils massives Absterben von Eschen. In Bayern wurde die Krankheit nach Angaben der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erstmals im Herbst 2008 beobachtet. Damals seien vereinzelt abgestorbene Triebe und Kronenteile gemeldet worden. Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Bayern und auch fast in ganz Europa vor.

