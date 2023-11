Es wird regnerisch und windig – Schnee erst auf 1200 Metern möglich

Wer in Bayern Schlitten fahren will, muss in den kommenden Tagen hoch hinaus: Auf mehr als 2000 Metern Höhe würden am Donnerstag bis zu 20 Zentimeter Schnee erwartet, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).









Aber auch in niedrigeren Lagen könnten demnach schon Schneeflocken fallen, die Schneefallgrenze liege bei 1200 Metern. Im Rest des Landes sollen die letzten Ferientage wechselhaft und regnerisch werden. Aufgrund einer Kaltfront erwartete der DWD am Freitag Temperaturen zwischen vier und elf Grad und frischen Wind. Trotz vieler Wolken soll aber auch die Sonne manchmal durchkommen, verbreitet bleibe es trocken.



Der Samstagvormittag soll zwar im ganzen Land trocken bleiben, doch am Nachmittag kann es im Westen Bayerns zu Schauern und Regenfällen kommen. Gerade in den Alpen erwartet der DWD teils starke Böen. Die Temperaturen sollen im Vergleich zum Freitag leicht ansteigen: Laut DWD werden 9 bis 14 Grad erwartet.









Auch der Sonntag soll noch vom Tiefdruckgebiet und wechselhaftem Wetter bestimmt sein: Vor allem nördlich und südlich der Donau werden Regen und Wolken erwartet.

− dpa