Es wird nebelig in Bayern

Sonne in den Bergen und Nebel im Tal - Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Nebel und schlechte Sicht, aber Sonne in den Bergen. (Symbolbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Hoch in Osteuropa bringt milde, aber feuchte Luft nach Bayern. Die Temperaturen bleiben stabil, doch die Sicht kann eingeschränkt werden.

Die Menschen in Bayern müssen sich in den kommenden Tagen auf Nebel einstellen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Nacht und am Sonntag soll es nebelig werden, teils mit Sichtweiten von maximal 150 Metern.

Ein Hoch über Osteuropa bringt milde, aber feuchte Luft nach Bayern. Gelegentlich könnte es auch regnen. Die Temperaturen in den kommenden Tagen liegen bei 14 bis 19 Grad. Am meisten Sonne gibt es an und in den Bergen.

