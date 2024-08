Es wird heiß in Bayern - bis zu 35 Grad erwartet

Heißes Sommerwetter am Brombachsee - Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad sollten sich die Menschen in Bayern in den nächsten Tagen eine Abkühlung suchen wie hier zum Beispiel am Ufer des Brombachsees. (Archivbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Dem Freistaat stehen mehrere Tage mit großer Hitze bevor. Im Tagesverlauf kann das auch zu teils heftigen Gewittern führen. Vor allem für Ältere und Kinder sind die Temperaturen eine Belastung.

Die neue Woche bringt hochsommerliche Temperaturen und große Hitze mit sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach angesichts von erwarteten Temperaturen am Montag von bis zu 34 Grad Celsius in Mainfranken und 28 Grad in den Alpen Hitzewarnungen aus. Wirkliche Abkühlung ist zunächst nicht in Sicht.

Zugleich gebe es viel Sonnenschein und nur über den Mittelgebirgen und Alpen Quellbewölkung, teilte ein Sprecher mit. In Alpennähe seien später auch einzelne Unwetter durch Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Wetterdienst warnt vor der Hitzebelastung

Der DWD warnte angesichts der erwarteten Temperaturen für fast ganz Bayern vor der Hitzebelastung. Für Teile Mittel- und Unterfrankens - vor allem um die Städte Nürnberg und Würzburg - sprach der Wetterdienst bis zum Abend zudem eine Warnung vor extremer Hitze aus.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt bei Hitze, Erledigungen und körperliche Anstrengung in die kühleren Morgen- und Abendstunden zu verlegen. Zudem sollte man genügend trinken und die Wohnung möglichst kühl halten. Wer raus geht, sollte Sonnenschutz tragen. Da vor allem Kindern und Älteren die Hitze zu schaffen macht, gilt es, auf seine Mitmenschen zu achten.

Kaum Abkühlung in Sicht

Wirkliche Abkühlung ist in der kommenden Nacht laut DWD kaum in Sicht bei Temperaturen von um die 22 Grad. Nur in Niederungen und Tallagen kann es auf bis zu 14 Grad abkühlen.

Ähnlich heiß zeigt sich dann voraussichtlich der Dienstag mit bis zu 35 Grad in Mainfranken und erneut Höchstwerten von 28 Grad in höhergelegenen Alpentälern. Nach blauem Himmel zum Tagesbeginn erwartet der Wetterdienst im weiteren Verlauf gebietsweise starke, örtlich schwere Gewitter mit Hagel, heftigem Starkregen und orkanartigen Böen. In einzelnen Gemeinden soll es ganztägig trocken bleiben.

Bei vereinzelten Gewittern und überwiegend geringer Bewölkung dürfte die Nacht auf Mittwoch etwas kühler werden bei Tiefstwerten von 20 bis 15 Grad. Für Mittwoch erwartet der Wetterdienst zwischen 27 und 33 Grad im Freistaat.

