Erzbischof will mit Zuversicht und Respekt ins Amt gehen

Der neue Bamberger Erzbischof Herwig Gössl hat Respekt vor seinem neuen Spitzenamt in der katholischen Kirche. „Das ist eine Aufgabe, die man nicht herbeisehnt. Es ist eine schwierige Aufgabe, heute Bischof zu sein“, sagte er am Samstag in Bamberg. In der Gesellschaft und in der Kirche gebe es Kräfte, die auseinander- statt zusammenführen würden. Aufgabe eines Bischofs sei es aber, zusammenzuführen. Dennoch habe er große Zuversicht. Er spüre viel Vertrauen.

Papst Franziskus hatte nach mehr als einem Jahr Vakanz Gössl vom Weihbischof zum Erzbischof der fränkischen Erzdiözese befördert.

© dpa-infocom, dpa:231209-99-237680/2