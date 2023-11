Chiara Lindl aus Hemau war lebenslustig, liebte Tiere und Musik, sagt ihre Mutter. Am 1. September ertrank die 20-Jährige im Iseo See. Ihre Familie hat nun eine Spendenaktion für die ehrenamtlichen Helfer ins Leben gerufen. Sie haben versprochen, Chiara zu finden. Binnen drei Tagen kamen über 14 000 Euro zusammen. Sie wolle die unermüdlichen Anstrengungen würdigen, die die Taucher in ehrenamtlicher Arbeit aufbrächten, um Chiara ihrer Familie zu übergeben, begründet sie den Aufruf.