Ertappter Ladendieb kletterte in Nürnberg aus Fenster im 3. Stock und stürzt ab

Ein ertappter Ladendieb ist bei einem Fluchtversuch am Mittwochabend aus einem Bürofenster im 3. Stock in der Nürnberger Innenstadt abgestürzt. Er verletzte sich dabei am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.









Der 30-Jährige war gegen 18 Uhr dabei erwischt worden, wie er in einer Kosmetikhandlung in der Karolinenstraße ein Parfum einsteckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne zu zahlen. Der Ladendetektiv brachte den mutmaßlichen Ladendieb in ein Büro im 3. Obergeschoss.





Flucht endet mit Kopfverletzung im Krankenhaus





In einem unbeobachteten Moment kletterte der 30-Jährige dort aus dem Fenster und hangelte sich am Rahmen eines an der Fassade angebrachten Werbeplakats hinab. Auf Höhe des 1. Stockwerks verlor er laut Polizei allerdings den Halt. Er stürzte erst auf ein gläsernes Vordach und dann auf das Pflaster der Fußgängerzone. Der 30-Jährige kam unter anderem mit einer blutenden Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.



Das betroffene Geschäft blieb bis etwa 19 Uhr geschlossen, da mehrere Angestellte seelsorgerisch betreut werden mussten. In der Kleidung des 30-Jährigen fand die Polizei ein weiteres Parfum – sie ermittelt nun wegen Diebstahls.

