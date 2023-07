Erstmals unter Tuchel: FC Bayern startet in Vorbereitung

1. FC Köln - Bayern München - Bayerns Trainer Thomas Tuchel (Mitte l) wird von Jan-Christian Dreesen, DFL Finanzvorstand, zum Gewinn deutschen Meisterschaft gratuliert. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Der FC Bayern München startet am Donnerstag in die Vorbereitung auf die neue Saison. Nachdem einige Spieler des deutschen Fußball-Meisters bereits Medizinchecks und individuelles Training absolviert haben, wird der Kader von Trainer Thomas Tuchel nun komplettiert. Für weitere Profis stehen die obligatorischen Checks an. Trainiert wird am Donnerstag noch nicht als Mannschaft. Auf dem Trainingsrasen startet die Einstimmung auf die neue Saison so richtig am Samstag. Dann reist das Team auch zu einem Trainingslager an den Tegernsee.

