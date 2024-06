Erstes Nürnberg-Training unter Neu-Coach Klose

Der 1. FC Nürnberg legt mit dem WM-Rekordtorschützen los. Von hohen Erwartungen begleitet, trainiert Miroslav Klose erstmals sein neues Team. Testspiel-Aufgaben nahen.

Begleitet von großen Erwartungen nimmt Miroslav Klose die Trainingsarbeit mit dem 1. FC Nürnberg auf. Der WM-Rekordtorschütze versammelt das Team des fränkischen Traditionsclubs am Dienstag (15.30 Uhr) erstmals auf dem Trainingsrasen. Man wolle loslegen, anpacken und die Saison auf einen guten Weg bringen, sagte Klose bei seiner Vorstellung vor zwei Wochen.

Klose hat für zwei Jahre beim „Club“ unterschrieben. Er will mit den Franken eine Aufbruchsstimmung erzeugen. Das Ziel Aufstieg hat der 46-Jährige nicht ausgegeben. Es wäre vermessen, vom Aufstieg zu reden, sagte der langjährige Fußball-Nationalspieler.

Drei Testspiele sind bislang fix. Am 3. Juli tritt sein Team beim 1. FC Hersbruck an, weiter geht es am 4. Juli bei der SpVgg Ansbach 09. Eine dritte Partie ist gegen Drittligist TSV 1860 München angesetzt.

