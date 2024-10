Erstes DEL-Spiel im Ausland abgesagt worden

In Prag sollte erstmals ein Spiel der Deutschen Eishockey Liga ausgetragen werden. Der Veranstalter sagt das Event aus finanziellen Gründen aber ab.

Das erste Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf ausländischem Boden findet vorerst nicht statt. Die Winter Hockey Games 2024 in Prag, bei denen auch die DEL-Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und Red Bull München am 6. Dezember stattfinden sollte, sind aus finanziellen Gründen abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter mit. Laut der DEL wird das Spiel nun, wie ursprünglich geplant, in Wolfsburg ausgetragen.

„Wir bedauern diese Entscheidung der Organisatoren, weil sich die gesamte Liga sehr auf

dieses tolle Event in Prag gefreut hatte“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Laut des Organisators Eniva war der Ticketverkauf für die Veranstaltung, bei der in einer eigens dafür errichteten Freiluftarena in der tschechischen Hauptstadt insgesamt sieben Spiele ausgetragen werden sollten, nicht gut angelaufen. Es hätte ein Verlust gedroht.

