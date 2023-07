Erster Wolf in Salzburg abgeschossen: Ist es der „Problemwolf“?

Dieser am Samstag erlegte Wolf wird nun zur Untersuchung gebracht. −Foto: Land Salzburg / Hubert Stock

Ein Jäger hat am Samstagmorgen im Gebiet Hochkönig und Steinernes Meer (Pinzgau) den ersten Wolf auf Basis der seit kurzem gültigen Problemwolf-Verordnung des Landes Salzburg geschossen.









Das teilt das Land mit. Das tote Tier soll nach Wien zum Forschungsinstitut für Wildtierkunde für weitere Untersuchungen gebracht werden, um herauszufinden, ob es sich um jenen Wolf handelt, dem zahlreiche Risse in diesem Gebiet nachgewiesen wurden. Im Bereich Hochkönig und Steinernes Meer wurden in den vergangenen Monaten mehr als 30 Schafe und Lämmer von einem Wolf getötet.





Details zum Abschuss des Wolfs bleiben geheim





Der Wolfsbeauftragte des Landes Salzburg, Hubert Stock, hat die Einhaltung der Verordnung überprüft. Nun müsse überprüft werden, ob es sich bei dem getöteten Tier um den „Problemwolf“ handelt. „Wenn nicht, wird die Jagd fortgesetzt werden müssen“, so Stock. Das Rissgeschehen in der Gegend sei zuletzt recht hoch gewesen. Eine Woche war die neue Verordnung erst in Kraft, die das Abschießen von so genannten „Problem-Wölfen“ in ausgewiesenen Gebieten erlaubt und schon hatte ein Jäger am Samstagmorgen einen Wolf im Bereich Hochkönig und Steinernes Meer erschossen. Der genaue Ort, sowie der Jäger bleiben geheim, aus Angst vor militanten Tierschützern: „Der Schütze bleibt anonym, das haben wir ihm zugesichert“, erklärte Stock.





Bund Naturschutz: „Der Abschuss war eigentlich illegal“





Für die neue Landesregierung in Salzburg ist wichtig, „dass die Verordnung greift“, so die Landesräte Sepp Schwaiger und Marlene Svazek. „Wir tun alles, damit die Tiere auf unseren Almen vor Problem-Wölfen sicher sind.“ Hannes Augustin vom Bund Naturschutz in Salzburg nimmt den ersten Abschuss nach der neuen Verordnung „zur Kenntnis“, allerdings sei die Verordnung nicht EU-Rechtskonform, „damit war der Abschuss eigentlich auch illegal“. Der 10-Kilometer-Umkreis von Orten, wo Wölfe Schade gerissen haben sollen sei willkürlich. „Früher durfte nur ein bestimmter Wolf getötet werden, der nachweislich Schafe gerissen hatte, jetzt darf irgendein Wolf getötet werden und im nachhinein wird erst untersucht, ob es ein Problem-Wolf war“, kritisierte Augustin. Laut dem Land Salzburg wird erwartet, dass in rund 14 Tagen erste Auswertungsergebnisse des Forschungsinstituts für Wildtierkunde in Wien vorliegt.

− hud