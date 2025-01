Kanzler Scholz kritisiert Union beim Dialog in Regensburg: „Herr Merz hat sich verzockt“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der SPD-Wahlkampfveranstaltung im Veranstaltungszentrum Marinaforum in Regensburg am Freitagabend. − Foto: Armin Weigel/dpa

Kanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hat sich am Freitag erstmals in den Wahlkampf in Bayern eingeklinkt.









Wenige Stunden nach dem hitzigen Ringen zwischen Regierung und Union im Bundestag um eine verschärfte Migrationspolitik traf er gegen 20 Uhr - mit deutlicher Verspätung - zum Dialog mit 450 Bürgern in Regensburg ein und äußerte zu Beginn scharfe Kritik am Verhalten von Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. „Herr Merz hat sich verzockt. Doch das sei gar nicht das Schlimmste – vielmehr, dass er überhaupt gezockt und einen Tabubruch begangen habe. “





Kanzler kam am Freitag nur nach Regensburg





Scholz bezweifelt, dass sich Merz am Ende trotz gegenteiliger Behauptungen nicht auch mit Stimmen der AfD zum Kanzler wählen lassen würde. „Die Deutschen haben jetzt gelernt: Dieser Versicherung von Friedrich Merz kann man nicht trauen.“ Der Bürgerdialog in Regensburg war der einzige Termin im Freistaat, der am Freitag nicht abgesagt worden war. "Mich wundert's, dass er nach diesem Tag überhaupt noch kommt. Eine große Wertschätzung seiner SPD gegenüber", hatte die Regensburger Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer vor Beginn der Veranstaltung gesagt. Das Medieninteresse war groß: Über 50 Journalisten hatten sich akkreditiert.