Der „Schwarze Einser“: Erste deutsche Briefmarke ging 1849 von Wegscheid nach Hengersberg

Am 1. November 1849 betritt ein Kunde die Poststelle in Wegscheid. Er bringt dort einen Brief auf den Weg. Der „Schwarze Einser“ ziert den Umschlag. Aus heutiger Sicht ist es ein historisches Dokument. Bei der Marke handelt es sich nicht nur um die erste bayerische, sondern auch um die erste deutsche Briefmarke überhaupt. Und diese macht nun erneut von sich reden. Am 27. September wird der Ersttagsbrief beim Auktionshaus Heinrich Köhler in Wiesbaden versteigert. Wie das renommierte Haus mitteilt, liegt der Startpreis bei 250 000 Euro.