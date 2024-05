Erst Sylt, jetzt Erlangen: Männer skandieren rassistische Parolen auf Bergkirchweih

Zwei Männer haben auf der Erlanger Bergkirchweih rassistische Parolen zum Lied „L‘amour toujours“ des italienischen DJ Gigi D‘Agostino skandiert.









Andere Gäste verständigten daraufhin den Sicherheitsdienst, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Verdächtigen im Alter von 21 und 26 Jahren erhielten am Freitagabend ein Betretungsverbot für das Fest und der Staatsschutz leitete Ermittlungen ein.



Schon Anfang dieser Woche sorgte ein Handyvideo bundesweit für Schlagzeilen. Es zeigte mehrere junge Menschen beim Gegröle rassistischer Parolen zu demselben Lied in einem Lokal auf Sylt. Auf dem nur wenige Sekunden langen Video, das viral gegangen war und zu Pfingsten entstanden sein soll, ist zu sehen und zu hören, wie junge Menschen zur Melodie des mehr als 20 Jahre alten Party-Hits rassistische Parolen grölen.

− dpa