Ersatz für Neuer: Hamann plädiert für Spanier de Gea

Manuel Neuer - Manuel Neuer bei Cardio-Übungen im Fitnessraum des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. - Foto: -/FC Bayern München/dpa

Manuel Neuer wird dem FC Bayern nach seinem Beinbruch noch fehlen. Wen holen die Münchner als Ersatz? Sky-Experte Dietmar Hamann richtet seinen Blick auf den früheren Torwart von Manchester United.

Sky-Experte Dietmar Hamann (49) sieht die Comeback-Pläne von Nationaltorwart Manuel Neuer beim FC Bayern München skeptisch. «Es ist ja nicht gesagt, dass er so hält wie vorher. Er hat schon bei der WM nicht gut gehalten und die Wochen vorher auch», befand der frühere Fußball-Nationalspieler bei einer Veranstaltung des TV-Senders in München. «Mit jeder Woche, mit jedem Monat, wo er länger verletzt ist, wird es schwerer wiederzukommen.» Hamann fehle «die Fantasie, warum Neuer nach einer so schweren Verletzung besser halten sollte als zuvor. Das ist für mich ausgeschlossen».

Neuer (37) hatte im Urlaub nach der WM in Katar bei einem Skiunfall im Dezember einen Beinbruch erlitten. Die langjährige Nummer eins arbeitet aktuell an einem Comeback im Bayern- und DFB-Tor. Zuletzt musste sich Neuer einem weiteren Eingriff am rechten Wadenbein unterziehen. Wann er zurückkehrt, ist noch unklar.

Den Münchnern steht nach dem Wechsel von Yann Sommer (34) zu Inter Mailand in Sven Ulreich (35) aktuell nur ein erfahrener Torwart zur Verfügung. Hamann hält daher den Spanier David de Gea (32) für einen passenden Bayern-Kandidaten. «Das ist für mich die wahrscheinlichste Lösung», meinte er über den vereinslosen Schlussmann. «Er war ein herausragender Torwart, das hat er nicht verlernt.»

De Gea hat bei Manchester United nach zwölf Jahren keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Sein Nachfolger wurde der Kameruner André Onana, der von Inter Mailand verpflichtet wurde. Die Italiener haben wiederum Sommer vom FC Bayern geholt.

© dpa-infocom, dpa:230809-99-774519/2