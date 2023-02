Erneuter Diebstahl von Solarmodulen im Wert von 30.000 Euro

Photovoltaik - Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. - Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Erneuter Diebstahl von Solarmodulen: Betreiber eines Solarparks zwischen Stadelhofen und Scheßlitz (Landkreis Bamberg) bemerkten am Montag, dass über 200 Solarmodule im Wert von rund 30.000 Euro fehlten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Diebe brachen demnach ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Montag vergangener Woche und Montag dieser Woche in den Energiepark südlich der A70 ein.

In den vergangenen Wochen stahlen Unbekannte bereits in Solarparks in Guteneck (Landkreis Schwandorf) in der Oberpfalz sowie in Püchersreuth und Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab knapp 200 Solarmodule und verschiedenen Gegenstände. Der Schaden auf den drei Anlagen liegt insgesamt bei mindestens 180.000 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:230228-99-772904/2