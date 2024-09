Erneuter Coup gegen die Bayern? Kiel ohne „Bammel“

Holstein Kiel gelingt 2021 der Sensations-Coup im Pokal gegen Bayern München. Mit Co-Trainer Bremser soll der zweite Streich in der Bundesliga folgen.

Holstein Kiel will wieder Großes schaffen. Die Norddeutschen stehen vor ihrem zweiten Pflichtspiel gegen den FC Bayern München. Und der Aufsteiger geht durch den sensationellen Pokalerfolg 2021 als Sieger des damaligen Duells in die Partie. Bei einem erneuten Coup winken die ersten Bundesliga-Punkte in der Vereinsgeschichte.

Doch das Unterfangen ist eine schwierige Angelegenheit. Holstein muss beim Samstagabend-Spiel (18.30 Uhr/Sky) obendrein ohne den gesperrten Cheftrainer Marcel Rapp auskommen. Dafür steht in Ersatz Dirk Bremser jemand an der Seitenlinie, der die Bayern schon mehrmals geschlagen hat. Und damit nicht der einzige Kieler ist, den mit dem deutschen Rekordmeister eine Geschichte verbindet.

Dirk Bremser

Der Co-Trainer der Kieler hat in seiner Karriere schon als Assistenzcoach für den Hamburger SV, VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und Alemannia Aachen gearbeitet. In 27 Pflichtspielen gegen die Bayern war Bremser bei sechs Siegen gegen die Münchener dabei.

Möglicherweise gelingt Kiel unter seiner Regie der erste Bundesliga-Punkt - oder sogar mehr? „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur eine der besten Rasenflächen in der Bundesliga haben“, sagte Bremser den „Kieler Nachrichten“.

Der 45 Jahre alte Rapp ist wegen seiner Roten Karte beim 0:2 gegen Wolfsburg gesperrt. „Die Abläufe werden genau gleich sein“, beschwichtigte er aber. „Bayern München daheim ist das Spiel schlechthin“, sagte Rapp. „Bammel“ habe er nicht, „sondern eher Freude, sich mit denen zu messen.“

Finn Porath

An die Münchner haben die Kieler Fans noch gute Erinnerungen. Vor dreieinhalb Jahren gelang den auf dem Papier klar unterlegenen Kielern aus der zweiten Liga ein Sensations-Coup im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Im bisher einzigen Pflichtspiel zwischen beiden Teams warfen die Kieler die Bayern in der zweiten Runde des DFB-Pokals aus dem Wettbewerb.

Mittelfeldspieler Finn Porath erinnert sich gerne zurück. „Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an den Tag zurückdenke. Wir sind damals aufgrund der Corona-Pandemie ohne Fans in das Spiel gegangen. Da sind sehr viele Dinge zusammengekommen“, sagte der 27-Jährige den „Kieler Nachrichten“.

Lewis Holtby

Kapitän Lewis Holtby war bei dem geschichtsträchtigen Sieg noch nicht an Bord. Dafür hat er schon mit dem HSV, Mainz 05 und Schalke 04 gegen die Bayern gespielt - und geht nun ohne Angst in das Spiel. Schon nach der Pleite gegen Wolfsburg gab sich der Routinier in Richtung der Münchener kampfeslustig. „Wenn ich Furcht haben würde, gerade auch als Kapitän, dann könnte ich das Ding hier abblasen“, sagte der 33-Jährige und schob hinterher: „Warum nicht der erste Bundesliga-Sieg zu Hause gegen Bayern? Das wäre doch eine tolle Sache.“

Fiete Arp

Stürmer Arp ist der einzige Kieler Profi, der selbst einmal für die Bayern gespielt hat. Von 2019 bis 2021 war das - und der Wechsel vom HSV nach München kam damals für ihn zu früh. Kein einziges Bundesliga-Spiel machte der heute 24-Jährige für den deutschen Rekordmeister. Nur im DFB-Pokal kam er einmal kurz für das Profiteam zum Einsatz. Dennoch sagte Arp vor dem Wiedersehen: „Ich freue mich, einige Gesichter wiederzusehen. Dennoch soll es für uns ein schöner Tag werden, an dem wir mehr als nur die Anwesenheit zu feiern haben.“

© dpa-infocom, dpa:240912-930-230457/2