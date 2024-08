Erneute Attacke auf Joggerin in Österreich: Kampfhund beißt 46-Jähriger Daumen ab

In Österreich ist es erneut zu einer schwerwiegenden Attacke eines Kampfhundes auf eine Joggerin gekommen. Die 46-Jährige wurde am Sonntag vor einem Mehrfamilienhaus in Tillmitsch in der Steiermark, in dem sie wohnt, von einem American Staffordshire Terrier angegriffen und dabei schwer verletzt.









Der Hund eines Nachbarn habe der Läuferin den Daumen abgebissen, zudem packte er sie an beiden Unterarmen und Handflächen, teilte der Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig, am Montag auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo ihr der Daumen aller Voraussicht nach erfolgreich wieder angenäht werden konnte.





Erinnerung an tödliche Attacke im vergangenen Oktober





Bei dem Vorfall werden Erinnerungen an die tödliche Kampfhundattacke vom vergangenen Oktober in Naarn im Mühlviertel wach. Eine 60-jährige Joggerin war auf einem Feldweg unvermittelt von drei American Staffordshire Terriern einer Nachbarin angegriffen und von ihnen regelrecht zerfleischt worden. Die Hundehalterin wurde inzwischen zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt. Zudem verschärfte das Land Oberösterreich das Gesetz für die Haltung von großen und schweren Hunden.





Besitzer hat Hund weggerissen und ist „schockiert“





Wie der Hund bei der jüngsten Attacke in der Steiermark aus dem umzäunten Garten im Erdgeschoss des Mehrparteienhauses entwischen konnte, sei noch unklar, sagte der Polizeisprecher. Als der Angriff passierte, sei der Besitzer, der einen weiteren American Staffordshire Terrier hält, zu Hause gewesen. Er habe die Hilferufe der Joggerin gehört, habe den Hund von ihr weggerissen und die Rettungskräfte alarmiert. „Der Hundehalter ist schockiert“, sagte Grundnig. Bislang seien seine American Staffordshire Terrier nicht negativ aufgefallen.