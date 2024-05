Erneut Grünen-Wahlkampfhelfer in Würzburg bedrängt

Nach einem ähnlichen Vorfall eine Woche zuvor sind am vergangenen Samstag erneut Wahlkampfhelfer der Grünen in Würzburg bedrängt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 53-Jähriger sei einen Wahlhelfer zunächst verbal angegangen und bedrohte in später auch. Mit einem 34 Jahre alten Passanten sei es zudem zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide Beteiligten seien leicht verletzt worden. Die Polizei ermittele.

Bereits eine Woche zuvor waren Wahlhelfer der Grünen von einer vierköpfigen Gruppe in Würzburg bedrängt worden. Ein Mann aus der Gruppe hatte einen Helfer bedrängt und zwei Plakate abgerissen.

