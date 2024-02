Erneut Geldautomat in Oberbayern gesprengt

Erneut ist ein Geldautomat in Oberbayern gesprengt worden. Die Täter seien vom Tatort in einem Auto Richtung Autobahn 9 geflohen, teilte die Polizei mit. Wie viel Geld am Donnerstagmorgen aus dem Automaten in Böhmfeld (Landkreis Eichstätt) erbeutet wurde, wird derzeit ermittelt.

Erst vor knapp zwei Wochen wurde in der Nähe - in Großmehring (Landkreis Eichstätt) - bereits ein Geldautomat gesprengt. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gibt, müsse noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:240208-99-913834/3