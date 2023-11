Erneut Geldautomat gesprengt

Unbekannte haben in Hessen am Samstagmorgen erneut einen Geldautomaten gesprengt und sollen in Richtung Bayern geflohen sein. In Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis meldeten Anwohner gegen 3.40 Uhr mehrere Explosionen, wie die Polizei mitteilte. Zeugen wollen vier Personen in einem Fluchtauto gesehen haben. Hessische und bayerische Beamte seien an der Fahndung beteiligt gewesen. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Explosionen niemand. Die Schadenshöhe und die Höhe der möglichen Beute würden derzeit ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:231125-99-71548/2