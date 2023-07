Erneut brennt ein Auto in Landshut – Polizei: Kein technischer Defekt

Erneut war die Feuerwehr in Landshut bei einem Fahrzeugbrand gefordert. −Foto: Symbolfoto dpa

Erneut ist in Landshut ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Polizei schließt einen technischen Defekt aus. Nicht der erste Fall in den vergangenen Wochen.









Gegen 23.45 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Fahrzeug in der Nikolastraße. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen laut Polizei bereits „stark in Brand“. Der Feuer konnte zwar gelöscht werden, der Wagen aber wurde komplett zerstört.



Nach ersten Erkenntnissen „kommt ein technischer Defekt nicht in Frage“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Kripo Landshut ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung – und schließt einen Zusammenhang zu früheren Bränden nicht aus. Ende Mai hatten in Landshut vier Autos gebrannt, Ende Juni waren ein Auto und ein Roller in Flammen aufgegangen.

− age