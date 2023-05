Erneut Bär im Grenzgebiet Salzburg-Bayern gesichtet

Wald - Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. - Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Im Grenzgebiet von Salzburg und Bayern ist erneut ein Bär gesichtet worden. Am 10. Mai habe eine Polizeistreife das Raubtier beim Recyclinghof in Grödig beobachtet und am vergangenen Montag hätten es Passanten in Großgmain gesehen, bestätigte der Bär- und Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock, gegenüber der Nachrichtenagentur APA am Mittwoch aktuelle Medienberichte.

Die beiden Sichtungen seien dem Land Salzburg erst jüngst gemeldet worden. «Es kann sein, dass der Bär mittlerweile in Bayern ist», sagte Stock. Vermutlich handle es sich um das Tier, das kürzlich im Berchtesgadener Land von einer Wildkamera fotografiert worden sei.

Stock mahnte zur Vorsicht. Man könne Zwischenfälle nicht ausschließen. Begegne man einem Bären, sollte man sich in erster Linie ruhig verhalten, sich langsam zurückziehen und keinesfalls das Tier mit Gegenständen bewerfen.

