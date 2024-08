Ermittlungen gegen Kokaindealer - ein Verdächtiger in U-Haft

Eine Gruppe von Dealern soll seit dem vergangenen Herbst Drogen in Regensburg und mehreren ländlichen Gemeinden verkauft haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteln in drei Regierungsbezirken gegen eine Gruppe von acht mutmaßlichen Drogendealern. Die zwischen 24 und 37 Jahre alten Männer sollen seit Oktober vergangenen Jahres in mehreren Kommunen in Niederbayern, der Oberpfalz und Oberbayern Drogen verkauft haben, unter anderem in Regensburg und im Raum Abensberg. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit.

Rund 60 Polizisten der Kripo Landshut und weiterer Dienststellen durchsuchten demnach am Dienstag acht Wohnungen im Kreis Kelheim, Regensburg und im Kreis Freising. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem 11 Plomben mit Kokain. Ein 25-Jähriger kam in Untersuchungshaft, ein zweiter Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

