Ermittler gehen nach Feuer von Brandstiftung aus

Feuerwehr - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Nach einem Wohnungsbrand in einem Erlanger Mehrfamilienhaus geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. Erste Untersuchungen am Ort des Feuers deuteten auf eine absichtliche Tat hin, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler suchten deshalb nach Zeugen.

Bei dem Brand am Sonntag war eine Wohnung vollständig zerstört worden, zwei weitere waren wegen starker Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Kripo Erlangen ermittelt.

