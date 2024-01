„Erhebliche Glatteisgefahr“ laut DWD – Bereits mehrere Unfälle bei Winterwetter

Glatteisgefahr in Bayern: Vor allem am Mittwoch ist in weiten Teilen Bayerns Vorsicht geboten. − Symbolbild: Jonas Walzberg/dpa

Glatteisgefahr in Bayern: Vor allem am Mittwoch ist in weiten Teilen Bayerns Vorsicht geboten. An mehreren Schulen soll der Unterricht ausfallen. Bei Unfällen wegen des Winterwetters wurden schon zum Wochenanfang mehrere Menschen verletzt.









Vorsicht ist geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in weiten Teilen Bayerns mit Unwettergefahr durch gefrierenden Regen und Glatteis. An mehreren Schulen im Nürnberger Land werde deshalb der Präsenzunterricht am Mittwoch ausfallen, teilte das Kultusministerium in München am Dienstag mit. Winterliche Verhältnisse führten schon bis dahin zu mehreren Unfällen mit Verletzten im Freistaat.



In Bernhardswald (Landkreis Regensburg) waren am Montag zwei Linienbusse mit insgesamt zehn Passagieren zusammengestoßen. Eines der Fahrzeuge sei auf einer schneeglatten Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin geriet der Bus auf die Gegenspur und stieß dort mit dem anderen Bus zusammen. Ein 45-jähriger Busfahrer und ein 13-jähriger Passagier kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.





Verkehrsunfälle wegen Glatteis





Im niederbayerischen Niederaichbach (Landkreis Landshut) rutschte eine 19-Jährige am Montag mit ihrem Wagen laut Polizei gegen einen Briefkasten, dessen Verankerung sich daraufhin auf der Straße verteilte. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum, der auf ein geparktes Auto fiel. Danach prallte die 19-Jährige mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.



Auf der Autobahn 9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) erlitt ein 73-Jähriger schwere Verletzungen, nachdem er laut Polizei am Montag vermutlich wegen der Glätte mit seinem Wagen in einer Kurve nach links abgekommen war. Daraufhin überschlug sich sein Auto. Der 73-Jährige wurde in eine Klinik geflogen.





DWD warnt vor „erheblicher Glatteisgefahr“





In der Nacht zu Mittwoch und Donnerstag erwartete der DWD in fast allen Teilen des Freistaats gefrierenden Regen und damit „erhebliche Glatteisgefahr“. Eine entsprechende Unwetterwarnung veröffentlichten die Meteorologen am Dienstag. Wegen teils stundenlanger Regenfälle könnten sich demnach Eispanzer auf gefroreren Böden bilden - „mit entsprechenden Auswirkungen auf Verkehr und Infrastruktur“.



Der DWD riet dazu, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden. Autofahrer müssten sich zudem auf Sperrungen einstellen und sollten „Decken und warme Getränke mitführen“.



Tagsüber werden demnach am Mittwoch flächendeckend Niederschläge vorhergesagt. Diese ziehen am Donnerstag weiter nach Süden und gehen immer mehr in Schneefälle über. Am Freitag kann es noch einige Schneeschauer im Norden und im Osten des Freistaates geben. Die Höchstwerte liegen dabei bei minus drei bis plus ein Grad.

− dpa