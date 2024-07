ERC Ingolstadt und Travis St. Denis gehen getrennte Wege – Stürmer hat neuen DEL-Klub

Es ist das Ende eines Missverständnisses: Nach einem enttäuschenden Jahr haben sich der ERC Ingolstadt und Stürmer Travis St. Denis auf eine Auflösung des eigentlich noch bis 2025 laufenden Vertrags geeinigt.









Das teilten die Panther am Mittwoch mit. Sportdirektor Tim Regan hatte zuletzt im Gespräch mit unserer Zeitung eine Trennung angedeutet.



„Beide Seiten waren mit dem Verlauf der vergangenen Saison nicht zufrieden. Daher können auch beide von dieser Veränderung profitieren. Wir bedanken uns bei Travis für seinen Einsatz im ERC-Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, wird Regan in einer Mitteilung der Panther von Mittwoch zitiert.



ERC Ingolstadt: St. Denis mit Disziplinlosigkeiten



St. Denis war im ERC-Trikot mit einigen Disziplinlosigkeiten aufgefallen und hatte in 47 Spielen in der Deutschen Eishockey-Liga nur 21 Scorerpunkte geschafft – damit halbierte sich die Ausbeute des Kanadiers im Vergleich zu seinen beiden Spielzeiten bei den Straubing Tigers zuvor. Dorthin kehrt der 31-Jährige nun zurück, wie die Tigers vermeldeten.



„Es scheint, als hätten wir nie einen festen Platz für ihn gefunden“, hatte Panther-Coach Mark French in der Saisonanalyse nach dem Viertelfinal-Aus gegen die Pinguins Bremerhaven über St. Denis gesagt. „Travis ist am besten, wenn er mit Biss spielt, aber die Linie zum Unfairen nicht überschreitet. Das weiß er, da hatte er in dieser Saison Schwierigkeiten.“



Regan hat damit aktuell sechs Importspieler im Kader – zehn sollen es bis zum Saisonstart sein. Es fehlen noch ein ausländischer Verteidiger und drei Angreifer.