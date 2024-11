ERC Ingolstadt nächste Saison ohne Kapitän Wagner

Der ERC Ingolstadt muss einen schweren personellen Verlust verkraften. Führungsfigur Fabio Wagner verlässt die Oberbayern zum Saisonende. Warum bloß?

Der ERC Ingolstadt verliert zum Saisonende seinen langjährigen Kapitän Fabio Wagner (29). Der Nationalspieler hat den Oberbayern mitgeteilt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Dies teilte der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Wohin der Verteidiger wechselt, wurde noch nicht bekannt.

„Ich habe mir in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gedanken gemacht und mich letztlich dazu entschieden, in der kommenden Saison eine neue Herausforderung anzunehmen, um mich persönlich nochmals weiterzuentwickeln und auch sportlich eine neue Aufgabe anzugehen“, erklärte Wagner. „Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen, da ich von den Panther-Fans und dem gesamten Club immer eine große Wertschätzung sowie enormes Vertrauen in den vergangenen zehn Jahren erfahren habe.“

Ingolstadt verliert eines seiner „langjährigen Gesichter“

Wagner war im Sommer 2014 zum ERC gewechselt. Er entwickelte sich seitdem zur Führungsfigur der Mannschaft. Bisher bestritt der gebürtige Landshuter 522 DEL-Spiele für die Ingolstädter. Damit liegt er auf Platz drei der ERC-Rekordspieler. Er sammelte 95 Scorerpunkte.

„Mit Fabio verlieren wir eines der langjährigen Gesichter unseres Clubs. Er wird uns mit seinen Qualitäten auf und neben dem Eis zweifellos fehlen. Wir hätten ihn natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gehabt, aber er hat mir in einem persönlichen Gespräch seine Beweggründe mitgeteilt und wir akzeptieren seine Entscheidung“, sagte Sportdirektor Tim Regan über den 78-maligen Nationalspieler.

© dpa-infocom, dpa:241119-930-293278/1