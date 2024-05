ERC Ingolstadt holt Stürmer Girduckis von Regensburg

Der ERC Ingolstadt arbeitet an seinem Kader für die neue Saison. Von DEL2-Meister Regensburg kommt ein effektiver Stürmer.

Der ERC Ingolstadt hat Stürmer Abbott Girduckis von DEL2-Meister Eisbären Regensburg verpflichtet. Der 28-jährige Kanadier, der auch über einen deutschen Pass verfügt, erhält bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Girduckis verzeichnete in der abgelaufenen DEL2-Saison 90 Scorerpunkte in 71 Spielen.

„Er hat ein exzellentes Auge für den Mitspieler, kann das Spiel gut lesen und ist ein ausgezeichneter Zwei-Wege-Stürmer, der sich seinen defensiven Aufgaben sehr bewusst ist. Darüber hinaus sorgt Girduckis, da er sowohl auf der Center-Position als auch auf den Flügeln einsetzbar ist, für mehr Tiefe auf unserem deutschen Sektor“, sagte Sportdirektor Tim Regan über den Neuzgang.

