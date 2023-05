Entwarnung an der Donau: Hochwassergefahr vorerst gebannt

Der Steg zur Donauinsel in Pleinting (Landkreis Passau) ist am Sonntag gegen 5 Uhr noch überflutet. Im Laufe des Vormittags soll der Pegel aber weiter sinken. −Foto: Laitinen

Entwarnung an der Donau: Nachdem am Samstag mehrere Messstellen Pegelstände der Stufe 2 erreicht hatten, hat sich die Lage in der Nacht zum Sonntag entspannt. Allerdings werden für Sonntagnachmittag neue Regenfälle erwartet.









Lediglich der Landkreis Passau war auf der Warnseite der Hochwasserzentralen an der Donau noch orange gekennzeichnet. Die bis Sonntag, 18 Uhr, gültige Warnung beruht vor allem auf dem Wasserstand rund um Vilshofen und Pleinting. Der hatte am Samstag Meldestufe 2 erreicht. Aufgrund der trockenen Nacht und des sonnigen Starts in den Tag wird jedoch erwartet, dass der Pegel im Laufe des Vormittags unter Stufe eins fällt. Donau aufwärts war bereits alles wieder im „grünen Bereich“.





DWD warnt vor Dauerregen im Süden

Ob und wie lange das Sinken der Pegel anhält, ist allerdings unklar. Denn bereits für den Nachmittag werden neue Regenfälle angekündigt, vor allem in Süddeutschland und den Alpen, von wo die Donauzuflüsse Inn, Isar und, Lech und Iller herkommen. In den Gebirgen und im Vorland warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen ab Sonntagmittag bis Montagabend. Es werden Niederschlagsmengen zwischen 35 und 50 Liter pro Quadratmeter erwartet, in Staulagen sogar 60 Liter. Im bayerischen Wald kann es vereinzelt Gewitter mit Starkregen bis 25 Liter, punktuell bis 40 Liter pro Quadratmeter geben.



Bis zur Wochenmitte soll es wechselhaft mit Temperaturen von zehn bis maximal 16 Grad bleiben.

− lai