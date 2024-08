Entspannung pur: Gewinnen Sie eine Reise ins Kärntner Gailtal

Ruhige und naturbelassene Täler und feine Slow Food Küche – dafür ist der Süden von Kärnten bekannt und beliebt. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen im 4-Sterne-Superior- Biohotel „der daberer“ im naturbelassenen Gailtal.









Eingebettet im Grünen liegt das 4-Sterne-Superior-Hotel „der daberer“, mitten in den Karnischen Alpen. Der Familienbetrieb und dessen Angebote sind dabei so offen, vielfältig und unkonventionell wie Gastgeberin Marianne Daberer selbst: stylish und zugleich gemütlich, entschleunigend. Perfekt für einen entspannten Offline-Urlaub, bei dem es an nichts fehlt.



Der feine Wellnessbereich mit Saunen, Ruheräumen und einem mit Quellwasser gefüllten Schwimmbad geht mit der Waldsauna und dem Waldteich direkt ins Draußen über. Kreativ, individuell, nie überladen – aber auch nicht clean: das ist der „daberer-Stil“. So beschreibt es Marianne, die einst Architektin werden wollte und sich heute im Familienbetrieb austobt. Charmante Kombinationen aus Alt und Neu unterstreichen die Lässigkeit des 4-Sterne-Superior-Hotels.



Die „daberer-Kulinarik“: Bio-Lifestyle, der durch den Magen geht. Das Herz des Hotels ist damals wie heute die Küche. Darin spiegelt sich zum einen die Region. Zum anderen kann man sich als Gast auf beste Bioqualität verlassen. Für das leibliche Wohl sorgen Florian Bucar und Stefanie Sonnleitner. Selbermachen, Selberpflanzen und Selberverarbeiten werden hier großgeschrieben. Egal ob Fleisch und Fisch aus nachhaltiger Produktion oder kreative pflanzliche Küche.



Hauseigene Forellen, ofenfrisches Brot aus der eigenen Backstube, gereifter Rohmilchkäse, beste Biobutter vom nahen Biobauernhof oder Bier aus der Brauerei ums Eck. Die Liste ist endlos. Viele der Produzenten kann man im Rahmen von Slow Food Workshops besuchen. So wird das Angebot greifbar. Die Slow Food Philosophie ist hier einfach zuhause. Mit Herz, Hirn und Leidenschaft gelebt. Und das schmeckt man.

