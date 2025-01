Entlaufener Hund auf Autobahn sorgt für Polizeieinsatz

Ein freilaufendes Tier wird auf einer Autobahn gesehen. Die Polizei rückt deswegen aus und sperrt die Fahrbahn. Was ist passiert?

Wegen eines entlaufenen Hundes ist die Autobahn 7 im Landkreis Oberallgäu zeitweise in eine Fahrtrichtung gesperrt worden. Der Hund sei auf der Fahrbahn bei Nesselwang gesehen worden, teilte die Polizei mit. Relativ zeitgleich habe sich die besorgte Besitzerin bei den Ermittlern gemeldet. Ihren Aussagen nach suchte sie das Tier schon seit knapp sechs Stunden, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifen rückten aus und sperrten die A7 am Sonntagabend in Richtung Kempten für knapp eine Stunde.

Die Hündin rannte den Angaben zufolge jedoch immer wieder vor den Beamten weg. Der scheue Vierbeiner verschwand kurz darauf in der Dunkelheit im Gebüsch. Da die Möglichkeit bestand, dass der Hund durch ein Loch im Wildschutzzaun von der Autobahn weggelaufen sein könnte, wurde die Suche eingestellt. Kurze Zeit später sei das Tier in der Nähe eines Golfplatzes gesehen worden. Doch auch am nächsten Tag war das Tier bisher nicht gefunden worden. Die Halterin setzte ihre Suche fort.

