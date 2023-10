Entlaufende Hunde töten 14 Hühner

Zwei entlaufende Hunde haben in Schwaben 14 Hühner getötet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete der Besitzer der Hühner aus Türkheim (Landkreis Unterallgäu) am Freitagnachmittag den Vorfall den Beamten.

Den Angaben nach liefen die Hunde nach dem Angriff weiter durch den Ort, bis sie von Spaziergängern festgehalten werden konnten. Die Hundehalterin übernahm die entlaufenen Tiere. Sie muss für die getöteten Hühner aufkommen. Der Schaden liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich.

