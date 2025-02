Enthüllung am Donnerstag: München bekommt eine Pumuckl-Ampel

In München wird am Donnerstag eine „Pumuckl-Ampel“ enthüllt. Zu dem Termin würden unter anderen Ursula Bagnall, Tochter der Pumuckl-Erfinderin und -Autorin Ellis Kaut, sowie Barbara von Johnson, Illustratorin der Originalfigur, erwartet, wie es in der „Rathaus-Umschau“ heißt.









Künftig soll der kleine Kobold im Stadtteil Lehel an der Ecke Liebig-/Trift-/Wagmüllerstraße eine Lichtsignalanlage zieren und dort in Rot oder Grün aufleuchten.



In einem interfraktionellen Antrag war im Stadtrat 2023 beantragt worden, Ellis Kaut (1920-2015) mit einer solchen Ampel ein Andenken zu setzen. Dafür sollte der freche Kobold mit dem roten Haar an drei Kreuzungen in Erscheinung treten. In der Gegend fanden einst die Dreharbeiten für die in den 1980er Jahren produzierten TV-Serie des Bayerischen Rundfunks „Meister Eder und sein Pumuckl“ statt.





Im Stadtviertel der Werkstatt von Meister Eder





So wurde der Kameraflug für den Vorspann über den Dächern des Stadtviertels gemacht. Dort befand sich auch die Werkstatt des von Gustl Bayrhammer verkörperten Schreinermeisters Eder. Die Stimme des Kobolds, der als Zeichentrickfigur in die Serie kopiert wurde, stammt von Hans Clarin.



Ampeln mit speziellen Motiven gibt es bereits in anderen Städten. In Mainz sind beispielsweise die Mainzelmännchen zu sehen, in Stuttgart Äffle und Pferdle, in Hameln der Rattenfänger und in Emden Otto Waalkes.

