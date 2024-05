Entenfamilie verirrt sich gleich zweimal auf Autobahn

Eine Entenfamilie schwimmt auf einem See - Eine Entenfamilie schwimmt auf einem See. - Foto: Bernd Thissen/dpa

Eine offenbar abenteuerlustige Entenfamilie hat in Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen) für eine kurzzeitige Autobahnsperrung gesorgt. Die Entenküken und ihre Mutter hatten sich gleich zweimal auf die A3 verirrt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuerst lotsten die Beamten der Verkehrspolizei die Entenfamilie auf einen Acker abseits der Fahrbahn. Als die Tiere ein zweites Mal auf die Straße zurückkehrten, wurde die Autobahn am Samstagmittag kurzzeitig gesperrt.

In einem gefüllten Regenauffangbecken neben der Straße entdeckten die Polizisten noch weitere Küken. Zusammen mit der Feuerwehr setzten die Beamten die insgesamt zwölf Unruhestifter dann wohlbehalten in einem Weiher aus.

