Ende der Sommertemperaturen: Auf dem Großen Arber gab es die ersten Schneeflocken

Momentan strömen kühle Meeresluftmassen aus polaren Breiten in die Region, erklären die Meteorologen. Die weiteren Aussichten sind auch ziemlich ernüchternd, denn nach Regenschauern ist frischer Wind und Schnee über 1100 Meter vorausgesagt.











Kein Schnee in der Talstation





Am Großen Arber sind die ersten Schneeflocken schon in der Nacht zum Donnerstag eingetroffen. Dass die Schneefallgrenze derzeit bis zum Großen Arber herab reicht, hat der neue Betriebsleiter der Arber-Bergbahnen, Thomas Eckl, in Bildern festgehalten. An der Talstation ist es allerdings vorbei mit der weißen Pracht. Dort regnet es leicht.



Ob noch mehr Wintervorboten kommen, bleibt abzuwarten. Vorerst gelten die Sommer-Öffnungszeiten für die Sechser-Gondelbahn bis November unbeirrt von 9 bis 16.30 Uhr. Dann folgt der routinemäßige Check der Seilbahnen.

kfl