Ausgerechnet ein Kinderfilm. Ausgerechnet in den Ferien, noch dazu an einem Nachmittag, an dem nicht wenige Eltern auf die Idee gekommen sind, ihren Kindern als Schlechtwetterprogramm einen Kinobesuch vorzuschlagen. Die Empörung über den Fall eines Totschlägers, der am Donnerstag seinen begleiteten Ausgang ins Plattlinger Kino (Landkreis Deggendorf) zur Flucht aus der Forensischen Psychiatrie im Bezirksklinikum Mainkofen nutzte, ist riesig.